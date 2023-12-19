Седаны вновь набирают популярность в России

Всю вторую половину текущего года китайские автопроизводители продолжают выводить на наш рынок новые модели. Самые дальновидные успевают занять те рыночные ниши, где раньше бал правили Hyundai Solaris, Skoda Octavia и Kia K5. В итоге во второй половине 2023 года в России вновь активно стала расти доля седанов, констатируют эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ), которые оценили динамику продаж на рынке иностранных седанов.

Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), о том, что в России наиболее популярны отнюдь не только кроссоверы, лучше всего видно по вторичному рынку. Там в топ-10 наиболее востребованных машин нет ни одного внедорожника, только седаны. А лучший по популярности кроссовер - Lada Niva Travel - лишь на 15-м месте. В сегменте новых автомобилей, в котором за 2022 год модельное разнообразие сильно поредело, бал правили как раз внедорожники: они при прочих равных всегда дороже седанов, на них больше зарабатывает производитель. Однако, обильно заполнив авторитейл всевозможными однотипными "паркетниками", китайцам пришлось обратить взор и на другие ниши.

Так, количество седанов и визуально подражающих им лифтбеков увеличилось с начала года почти вдвое - до 93 моделей. При этом продажи 13-ти из них стали исчисляться сотнями штук ежемесячно, а в лидерах среди иномарок оказались три новичка.

Прежде всего это Changan Alsvin - по нему в ноябре было зафиксировано 872 сделки, а всего за четыре месяца его обладателями стали 3,4 тыс. покупателей. Главный козырь - привлекательная в 1,7-1,8 млн рублей цена. По сути, сегодня это самый доступный седан с АКП на нашем рынке. На втором месте Omoda S5 (830 шт.), который продается уже седьмой месяц, поэтому и общее число сделок (5,3 тыс. шт.) больше, чем у лидера. И наконец, на третьем месте по объемам (734 шт.) оказался Chery Arrizo 8 - это более крупный и более дорогой (от 2,7 млн руб.) автомобиль, претендующий на замену большого седана Kia K5.

Прежний многолетний лидер бизнес-класса Toyota Camry (667 машин и 4-е место) будет опускаться теперь все ниже. Отнюдь не потому, что раньше у нас продавали машины, собранные в Санкт-Петербурге, а теперь их привозят с китайских заводов Toyota. С введением увеличенных ставок утилизационного сбора цена модели превысила 5 миллионов, и ее конкурентоспособность пострадала.

Из-за подорожания наметились проблемы со сбытом и у калининградской Kaiyi E5 (517 шт.) и Changan Uni-V (425 шт.). Продавцы стараются вновь поднять их продажи, используя финансовые поддержки. В свою очередь, только что вышедшие на рынок Geely Emgrand (327 шт.) и FAW Bestune B70 (392 шт.) таких трудностей пока не испытывают. А вот прежний лидер сегмента - JAC J7 - сильно теряет в продажах. Похоже, со стартом сборки модели "Москвич 6" (брата-близнеца JAC) часть покупателей приходится отдавать столичной новинке.

За пределами первой десятки "китайцев" оказалось пока значительно меньше. Это Hohgqi H5, Jetta VA-3, Changan Eado и Omoda S5 GT. В этой части рейтинга еще остались места для машин "докитайской" эпохи - Mercedes-Benz S-klasse, Chevrolet Cobalt, Kia K5, Toyota Corolla и двум Hyundai - Elantra и Sonata.

В то же время в сегменте седанов в целом с кратным отрывом продолжает лидировать российская Lada Granta, которую выбрали 13,3 тыс. покупателей. Еще 6265 сделок за месяц пришлось на четырехдверные модификации Vesta. Общая тенденция, несмотря на временное сокращение продаж, очевидна. Рынок особенно тепло принимает седаны до 1,5-2 млн рублей, даже если этой цены можно достигнуть только с учетом поддержек дистрибьюторов по trade-in и F&I. Пока, за исключением продукции "АвтоВАЗа", в этот диапазон попадают лишь Changan Alsvin, Omoda S5, Jetta VA-3 и Geelly Emgrand. Именно они имеют наилучшие шансы вскоре перейти к дальнейшему росту продаж.