Водителя Daewoo привлекли к административной ответственности после наезда на подземный переход в Москве

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Daewoo Nexia, совершившего наезд на подземный пешеходный переход в Савеловском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«18 декабря около 2:00 на ул. Бутырская в районе д. 9, корп. 1 водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – подземный пешеходный переход», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в результате ДТП телесные повреждения получили пассажирка машины.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя иномарки составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средств»), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения») и ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»)», – подчеркнули в ведомстве.