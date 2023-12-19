У кроссовера Toyota Crown Sport появилась более мощная версия

Компания Тойота выводит на домашний рынок подзаряжаемую гибридную пятидверку. Новое исполнение также отличилось чуть более спортивным имиджем.

Полноприводный паркетник Toyota Crown Sport стартовал в Японии в октябре текущего года, до сих пор модель была представлена исключительно в виде «простого» гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Теперь же гамма расширена: на родине марки можно приобрести еще и подзаряжаемый гибридный кросс PHEV.

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В состав установки новой версии входит тот же бензиновый атмосферник 2.5, однако для Crown Sport PHEV его слегка «придушили»: мотор выдает 177 л.с. и 219 Нм вместо 186 л.с. и 221 Нм у варианта HEV. Зато передний электродвигатель, напротив, мощнее – 182 л.с. и 270 Нм против 120 л.с. и 202 Нм. Задний электромотор у двух модификаций одинаковый (54 л.с., 121 Нм). Ну а совокупная отдача Toyota Crown Sport PHEV составляет 306 л.с., тогда как система HEV суммарно выдает 234 л.с. (в обоих случаях компания не указывает общий максимальный крутящий момент).

Подзаряжаемому гибриду также досталась литий-ионная батарея (50 Ач против 5 Ач у никель-металлогидридного аккумулятора HEV). Только на электротяге такой кроссовер способен проехать 90 км (по циклу WLTC), а общая дальнобойность превышает 1200 км.

Напомним, в основе модели лежит платформа GA-K с поперечным расположением мотора. При этом Toyota Crown Sport PHEV имеет дополнительные распорки в районе центрального тоннеля для повышения жесткости кузова. Обе модификации имеют полноуправляемое шасси. Дорожный просвет подзаряжаемого гибрида – 160 мм против 165 мм у варианта HEV.

Новое исполнение предложено в единственной комплектации RS. Внешне Crown Sport PHEV отличается от HEV лишь шильдиком да дизайном черных 21-дюймовых дисков. В салоне же установили «спортивные» передние кресла, есть подрулевые лепестки, плюс черно-красная кожаная обивка и декор красного цвета. Вне зависимости от версии в списке оборудования Crown Sport значатся виртуальная приборка, мультимедийная система, климат-контроль и комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).