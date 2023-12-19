Перечислены популярные и наиболее аварийные автомобили
Lada Granta, Priora и Hyundai Solaris стали самыми аварийными машинами в России – в текущем году именно они попадали в ДТП чаще всего, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Страховой дом ВСК».
Доля Lada Granta от общего числа дорожно-транспортных происшествий составила 4%, Hyundai Solaris – 3%, Priora – 2%. Также часто участниками ДТП становились Lada Kalina (1,6%) и Toyota Corolla (1,5%).
В Москве зафиксировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий по итогам 2023-го. Среди других регионов, в которых наблюдается самая большая доля таких случаев – Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области, Башкортостан.
Наименьшее число аварий зафиксировано в Омской и Волгоградской областях, а также в Санкт-Петербурге.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные опроса группы «Ренессанс страхование» и платформы для продажи и онлайн-проверки автомобилей «Автотека» сообщили, что наиболее частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости — 33% от всех правонарушений на дорогах. По мнению 58% автомобилистов, количество правонарушений в 2023 году выросло в разы. Кроме превышения скорости в этом году часто штрафовали за несоблюдение правил парковки (7%), а также за телефонные разговоры за рулем (4%).