Перечислены популярные и наиболее аварийные автомобили

Lada Granta , Priora и Hyundai Solaris стали самыми аварийными машинами в России – в текущем году именно они попадали в ДТП чаще всего, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Страховой дом ВСК» .

Ранее «Известия» со ссылкой на данные опроса группы «Ренессанс страхование» и платформы для продажи и онлайн-проверки автомобилей «Автотека» сообщили, что наиболее частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости — 33% от всех правонарушений на дорогах. По мнению 58% автомобилистов, количество правонарушений в 2023 году выросло в разы. Кроме превышения скорости в этом году часто штрафовали за несоблюдение правил парковки (7%), а также за телефонные разговоры за рулем (4%).