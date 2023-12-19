В 2023 году чаще всего в ДТП попадали автомобили Lada Granta

Чаще всего в ДТП на российских дорогах попадали Lada Granta, Lada Priora и Hyundai Solaris. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование "Страхового дома ВСК".

При этом среди марок автомобилей в число наиболее аварийных в 2023 году вошли: Lada (19% от общего числа ДТП), Toyota (8%), Hyundai (7%), Kia (6%) и Renault (5%). В премиальном сегменте лидирует Mercedes-Benz. Доля ДТП с участием машин немецкого бренда выросла за год с 1% до 1,5%.

Если говорить о регионах, то по числу ДТП по итогам 2023 года на первом месте Москва. Далее идут Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области, Башкортостан. Самые аккуратные водители проживают в Омской и Волгоградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Ранее страховщики назвали имена водителей, которые реже всего попадают в аварии. Так, водители с именами Пётр, Борис, Геннадий, Николай и Леонид оказались самыми аккуратными. Частота ДТП с участием этих автомобилистов самая низкая - 5,4-5,6%, следует из статистики страховых случаев в сегменте ОСАГО одной из крупных страховых компаний