Компания Hyundai Motor приняла решение продать российский завод, деятельность которого ранее приостановили. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что компания одобрила идею о продаже своей доли в бизнесе. Речь идет о заводе в Санкт-Петербурге. Активы выкупит российская компания «Арт-Финанс», говорится в публикации.

В октябре южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на анонимный источник в южнокорейской индустрии сообщила, что Hyundai Motor решает будущее своего завода в РФ. Она отметила, что один из вариантов, представленных на рассмотрение руководства фирмы — вариант его продажи.

Руководство Hyundai Motor решило приостановить работу в России в марте 2022 года. Завод компании расположен в Санкт-Петербурге. На нем выпускалось 200 000 автомобилей в год. Число сотрудников, которые работали на предприятии, составляло 2600 человек.