Дилер рассказал, когда новые модели Geely появятся в России

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете" о том, когда новые модели Geely появятся в России.

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"Если говорить о новинках 2024 года, то уже в первом квартале по бренду Geely мы ожидаем новый кроссовер Atlas. Кроме того, в течение года планируется появление модели Geely Okavango", - отметил он.

Ранее, напомним, сообщалось, что в следующем году китайская компания планирует привезти к нам четыре модели. Кроме нового "Атласа" и Okavango до России доберутся кроссовер Atlas Cool и седан Preface L. При этом есть вероятность, что планы могут измениться.

Компания Geely реализовала в прошлом месяце 10 551 автомобиль в РФ - это 214,9% больше, чем год назад. При этом всего за 11 месяцев марка продала на нашем рынке 79 935 машин - на 259,9% больше, чем в 2022 году.