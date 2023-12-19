306-сильный гибрид пополнил гамму кроссовера Toyota Crown Sport

Компания Toyota представила кроссовер Crown Sport PHEV. Заряжаемый от сети гибрид получил усиленный кузов, перекалиброванную подвеску и мощные тормоза, но главное — обзавёлся 306-сильной силовой установкой. Такой кроссовер может выступать в роли электрогенератора и питать бытовые приборы. А ещё через специальный адаптер его можно подключить к домашней энергосети. По словам Toyota, при расходе электроэнергии до 10 киловатт-часов в сутки полностью заряженный и заправленный Crown Sport PHEV способен питать дом в течение почти недели.

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В гамму кроссовера Toyota Crown Sport добавлена новая версия Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Заряжаемый гибрид пока анонсирован только для Японии, где он присоединится к обычному Crown Sport HEV. Снаружи пятидверку можно опознать по 21-дюймовым колесам, внутри — по асимметричной цветовой схеме, спортивным передним креслам с улучшенной боковой поддержкой и подрулевым лепесткам. Обойдется такой кроссовер в 7 650 000 иен, или 4,8 миллиона рублей. Причем в месяц Toyota рассчитывает продавать по 300 подобных машин.

Toyota

В основе силовой установки Crown Sport PHEV — слегка «придушенный» бензиновый «атмосферник» 2.5. Совокупная отдача системы, куда также входят два электромотора, составляет 306 лошадиных сил против 234 у Crown Sport HEV. Кроссовер идет с электрическим полным приводом E-Four, дополнительными усилителями в районе днища, перекалиброванной адаптивной подвеской и более мощными передними тормозами с шестипоршневыми суппортами. Без запуска ДВС машина способна проехать 90 километров, в общий запас хода (батарея + 55-литровый бак) превышает 1200 километров.

Toyota

Toyota