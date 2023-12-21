Во Владивостоке по программе благоустройства подрядчики установили новые лестницы и подпорные стены
По данным РИА VladNews, подрядчики привели в порядок наиболее ветхие сооружения. Рабочие МКУ «Зеленый Владивосток» смогли довести до нормативного состояния 59 лестниц, из которых 26 - это капитальный ремонт лестничных маршей, а 33 потребовали только локального вмешательства. Приоритет был отдан территориям вблизи социально значимых объектов.
Также рабочие построили подпорные стены по адресам:
улица Некрасовская,58; улица Воропаева, 31; улица Жигура, 52а; улица Кипарисовая, 16; улица Крыгина, 1; улица Пушкинская, 52; Океанском проспект, 83; улица Тунгусская, 31; улица Нерчинская, 23; улица Калинина, 111; остановка «Школа милиции» - улица Котельникова; улица Уборевича,6.
Новые павильоны смонтировали на следующих остановках общественного транспорта: «КЭТ», «Геодезическая», «Торговая», «Капитанская», «Больница ветеранов», «Андреевская», «Улица Толстого».
На следующий год мэрия Владивостока выделит на благоустройство 1 млрд. 104 млн. рублей.
Ранее стало известно, что за 5 лет во Владивостоке отремонтировали 800 дворов, жители радуются новым детским площадкам и асфальтированию придомовых территорий.