Во Владивостоке по программе благоустройства подрядчики установили новые лестницы и подпорные стены

По данным РИА VladNews, подрядчики привели в порядок наиболее ветхие сооружения. Рабочие МКУ «Зеленый Владивосток» смогли довести до нормативного состояния 59 лестниц, из которых 26 - это капитальный ремонт лестничных маршей, а 33 потребовали только локального вмешательства. Приоритет был отдан территориям вблизи социально значимых объектов.