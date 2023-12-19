Основателя конкурента Tesla приговорили к четырем годам тюрьмы

Тревора Милтона, создателя компании по производству электрокаров и водородных машин, признали виновным во лжи инвесторам о технологиях и доходах Nikola, пишет Reuters. Суд в США постановил, что Милтон намеренно обманывал акционеров. Аккумуляторы собственной разработки оказались покупными, а водородный тягач Nikola One, построенный в короткий срок, и вовсе не мог ездить самостоятельно.

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Адвокаты Милтона настаивали на условном сроке: неверные заявления основателя Nikola якобы были следствием его оптимизма. Сам Милтон на суде в Манхэттене цитировал Библию и рассказывал о своей семье, а также отмечал, что условный срок позволил бы ему заботиться о больной жене.

«Я не имел цели причинить кому-либо вред и не совершал тех преступлений, которые мне вменяют», — сказал он, добавив, что просто хотел выпускать грузовики, которые не нанесли бы вреда окружающей среде.

Однако судья не внял просьбам защиты и заявил, что «закон не допускает благих намерений».

В 2022 году Милтон был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и с использованием электронных средств. В 2021-м, когда ему грозило до 25 лет тюрьмы за ложные заявления о продуктах, технологиях и потенциале продаж, Nikola выплатила 125 миллионов долларов для урегулирования обвинений, предъявленных Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Годом ранее, после первых подозрений в махинациях, Милтон покинул пост председателя компании всего через пару недель после заключения партнерства с General Motors на два миллиарда долларов.