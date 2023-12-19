"За рулем" нашел интересные предложения по параллельному импорту

Журнал "За рулём" опубликовал несколько интересных, на его взгляд, автомобилей, ввезённых в Россию по параллельному импорту и предлагаемых дилерами.

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Один из возможных вариантов - субкомпактный "паркетник" Toyota Yaris Cross в топовой комплектации за 2,97 млн рублей. Привод - только передний, под капотом установлен "атмосферник" объёмом 1,5 литра на 120 л.с., который агрегатирован вариатором. Главными проблемами эксперты называют быстрый выход из строя клапана EGR, насос системы охлаждения и фазорегуляторы - ресурс составляет примерно 100 тысяч км.

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Если Yaris Cross родом не из Поднебесной, то другое предложение - Hyundai Custo - собирается в Китае на СП Hyundai-BAIC. Минивэн создан на платформе Tucson и компактнее Kia Carnival: длина кузова составляет 4950 мм, а расстояние между осями равно 3055 мм. О ценах и силовых агрегатах Hyundai Custo "РГ" рассказывала ранее. Эксперты отметили, с какими проблемами могут столкнуться покупатели модели: повышенный нагар, быстрое растяжение цепи ГРМ, а также поиск запчастей.

Iran Khordo Dena давно не новинка, но, тем не менее, всё ещё в диковинку. Цена - от 1,5 млн рублей, всё зависит от комплектации и силового агрегата, которых два: атмосферник на 113 л.с. и МКПП и его турбоверсия на 150 сил, которой в пару предложен 6-стуупенчатый гидротрансформаторный "автомат" Aisin.

"К первому сочетанию вопросов по ресурсу нет - и мотор, и коробка 250 тысяч км должны отходить запросто. Что представляет собой наддувный - неизвестно", - резюмировали эксперты журнала.

Toyota Frontlander за 3,7 млн рублей - тот же Yaris Cross, но уже как раз для рынка Китая, выпускаемая на мощностях совместного предприятия с GAC. В Россию преимущественно везут не гибридные, а "обычные" версии, например, с двухлитровым атмосферником M20C-FKS 2.0 (171 л.с.) в паре с вариатором K120 с механической первой передачей.