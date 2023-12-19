В Китае начались продажи седана Geely Galaxy E8 с большим монитором

В Китае стартовали продажи нового флагманского седана Geely Galaxy E8. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль станет конкурентом немецкой модели Audi A6.

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Длина модели составляет 5010 мм, колесная база — 2925 мм. Для автомобиля заявлен мотор мощностью 272 л.с. Максимальная скорость составляет 190 км/час. У двухмоторной полноприводной версии суммарная отдача 646 л.с.

В салоне на передней панели размещен один большой экран. Его длина составляет 1130 мм. На этом мониторе можно не только просматривать данные о поездке или управлять климат-контролем и настраивать навигацию, но и, например, играть.

В Китае автомобиль будет предлагаться от 188 тыс. юаней (2,4 млн рублей по текущему курсу на момент публикации). Поставки машин дилерам начнутся в январе 2024 года.