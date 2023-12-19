Преемник Bugatti Chiron окажется гибридом с двигателем V16

Агрегат объемом 8,3 литра, разработанный Rimac и Cosworth, станет частью гибридной установки, куда также войдут три электромотора. По слухам, комбинированная отдача системы окажется в районе 1800 лошадиных сил. Новый гиперкар будет представлен в марте 2024 года. Запланированный тираж — всего 250 экземпляров.

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Новая порция слухов о преемнике Bugatti Chiron опровергает раннюю информацию о том, что основой его силовой установки станет восьмицилиндровый ДВС. Да, система будет гибридной, но в её состав войдет новый двигатель V16 8.3, разработанный фирмой Rimac совместно с Cosworth. Мощность ДВС составит около 1000 лошадиных сил, ещё 800 дадут три электромотора. Таким образом, по комбинированной отдаче новинка приблизится к прототипу Bolide, который на гоночном бензине должен был развивать 1850 лошадиных сил и 1850 Нм крутящего момента.

Также известно, что грядущий гиперкар Bugatti получит «прозрачную приборку» и будет выпущен в количестве 250 экземпляров. Для сравнения: «Широнов» было запланировано в два раза больше, а двухдверка Veyron разошлась по миру тиражом 450 штук. Премьера новинки намечена на весну 2024 года. Скорее всего, к этому моменту бо́льшая часть выпуска будет распродана, хотя ждать свои машины покупателям придется долго. Годовые объемы у Bugatti небольшие, и обычно срок составляет около двух лет.