Депутатов Госдумы хотят пересадить на отечественные авто с 1 января

В органы исполнительной власти регионов России поступило письмо со ссылкой на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина , в котором предлагается с 1 января 2024 года пересадить всех депутатов на отечественные авто. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.