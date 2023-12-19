Движение восстановили на МКАД в районе развязки с Щелковским шоссе
Движение транспорта восстановлено на участке МКАД в районе развязки с Щелковским шоссе после возгорания автомобиля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение восстановлено», – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 105 км МКАД (в районе развязки с Щелковским шоссе) загорелся автомобиль. Движение в районе аварии было незначительно затруднено.