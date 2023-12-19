Россияне потратили несколько трлн рублей на новые автомобили в 2023 году

С января по ноябрь 2023 года включительно россияне потратили на новые легковые автомобили 2,5 трлн рублей, что в 1,9 раза превышает этот показатель в аналогичном периоде прошлого года — в январе – ноябре 2022 года оборот на рынке новых легковых машин составлял 1,31 трлн рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В ноябре 2023 года выручка с продаж новых легковых автомобилей в России составила 299 млрд рублей, что на 5 млрд рублей меньше, чем в октябре. Кроссовер Haval Jolion по объему вырученных средств опередил в ноябре Lada Granta и стал лидером. Дилеры китайского бренда за 7,3 тыс. кроссоверов получили 16 млрд рублей. За Granta дилеры Lada выручили в том же месяце 15,6 млрд рублей. На третьем месте кроссовер Geely Monjaro, который принес 14,4 млрд рублей при объеме продаж в 3,1 тыс. машин.