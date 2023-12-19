Компания Hyundai продолжит обслуживать авто в РФ даже в случае ухода с рынка

Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание автомобилей в России даже после вероятного ухода с рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«С целью поддержки владельцев автомобилей Hyundai в России компания продолжит оказывать услуги по послепродажному обслуживанию и другие услуги в интересах клиентов», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что южнокорейская компания Hyundai Motor одобрила предложение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). В договоре указана возможность обратного выкупа в течение следующих двух лет. Стоимость завода в Северной столице оценивают примерно в $219 млн.