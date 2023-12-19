Стали известны детали продажи петербургского завода Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai Motor одобрила предложение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге за 140 тысяч вон — примерно 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание The Chosun Ilbo.

Отметим, что рыночная стоимость завода оценивается примерно в 219 млн долларов. При этом в договоре есть возможность обратного выкупа — она действует в течение следующих двух лет. Покупателем станет компания «Арт-финанс».

«Hyundai Motor пришла к выводу, что из местных компаний «Арт-Финанс» предоставила самые выгодные условия», — пишет издание.

Напомним, что завод Hyundai работал в Санкт-Петербурге с 2010 года. Там выпускались две модели Hyundai, Solaris и Creta, а также два автомобиля бренда Kio — Rio и Rio X-Line. Предприятие приостановило работу в марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине.