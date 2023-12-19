Опубликованы «шпионские» фото электромобиля Mercedes C-класса

Портал Motor1 опубликовал первые фотографии полностью электрического Mercedes C-класса, сделанные во время тест-драйва авто. Как отмечает издание, тестовая версия авто была полностью задрапирована камуфляжем, чтобы скрыть серийный кузов.

Motor1 подчеркивает, что нынешние версии передних и задних фар электрокара Mercedes — определенно не последние. Также издание считает фальшивкой дверные ручки авто: логика подсказывает, что у электромобиля C-класса ручки будут частью кузова, чтобы обеспечить плавный профиль авто.

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Motor1 подчеркивает, что электрический Mercedes C-класса получил «более острый» дизайн, вероятно, включающий в себя некоторые аэродинамические хитрости, которые будут иметь решающее значение для запаса хода. По прогнозам, полностью электрический Mercedes сможет проезжать не менее 480 километров без подзарядки.

Основой для авто станет платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которую планируют представить в 2024 году. Старт продаж электрокара C-класса ожидается в 2025-м.

В Mercedes обещают полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году, «там, где позволят рыночные условия».