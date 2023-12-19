Tesla Cybertruck сможет плавать, как лодка, пообещал Илон Маск

В скором времени будет представлен комплект доработок, который позволит кратковременно использовать пикап в качестве лодки, написал в своем X (бывший Twitter) глава Tesla Илон Маск. По его словам, электрокар сможет «преодолевать не менее 100 метров по воде, как лодка». Когда именно можно будет переоборудовать Cybertruck в водный транспорт и сколько это будет стоить, пока неизвестно.

По словам Маска, для переоборудования в лодку пикапу главное добавить уплотнители дверей. Президент Tesla по разработке транспортных средств Ларс Морави подтвердил, что из Cybertruck можно легко сделать лодку: по его словам, электрокар уже «почти плывет», и нужно лишь слегка увеличить плавучесть.

«Можно установить подвесной мотор, подключить к электросистеме и отправиться на водную прогулку», — сказал Морави.

Маск не впервые заявляет, что Cybertruck сможет плавать. Еще в 2020 году, спустя год после премьеры прототипа, он говорил, что автомобиль получит достаточную защиту от воды, чтобы служить в качестве лодки. Правда, тогда способности пикапа оценивались выше: Маск заявлял о «реках, озерах и даже морях», которые сможет пересекать машина, если они достаточно спокойные.