Владимир Путин подписал закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерскими центрами. Об этом сообщает ТАСС.

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В соответствии с новым законом, налоговая база будет определяться как разница между ценой продажи с НДС и покупной ценой. Ранее такая схема действовала только при сделках между физическим и юридическим лицом при продаже физлицами автомобилей и мотоциклов юридическим лицам.

Юридические лица до нововведения не могли перепродать купленные у физлиц машины и мотоциклы другим юрлицам по реальной цене, поскольку компания-покупатель вынуждена была платить НДС от полной стоимости машины.