Mini показала кроссовер Countryman C с 1,5-литровой турботройкой

На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 8,3 секунды, а его максимальная скорость равна 212 км/ч.

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Марка Mini, принадлежащая баварской компании BMW, представила Cooper и Countryman нового поколения в начале текущей осени: тогда были рассекречены версии электрической «начинкой». В прошлом месяце британский бренд показал «заряженный» вариант SUV – Mini Countryman John Cooper Works, а также Countryman S All 4. А теперь пришла очередь паркетника начального уровня – Countryman C.

Напомним, Mini Countryman нового поколения на 13 см длиннее и на 8 см выше по сравнению с предшественником. Модель получила пересмотренную фирменную решётку радиатора, многоугольные светодиодные фары и вертикальные задние фонари. Ещё у паркетника С-образная задняя стойка выполнена в том же цвете, что и верх. Рейлинги на крыше теперь входят в стандартное оснащение модели.

У нового кроссовера британской марки короткие свесы, дорожный просвет, равный 202 мм, а также различные легкосплавные колёсные диски на выбор: они отличаются не только размером (от 17 до 21 дюйма), но и дизайном.

Mini Countryman C получил просторный салон, рассчитанный на пятерых седоков. Кроссовер нового поколения снабдили панорамной стеклянной крышей, спортивными креслами и отделанной текстилем передней панелью. Спинки трёх задних сидений можно регулировать индивидуально в шести положениях. Кроме того, задний диван можно сдвигать на 13 см – либо ради дополнительного пространства для ног, либо ради увеличения объёма в грузовом отсеке (он варьируется в диапазоне от 450 до 1460 литров).

В центре передней панели располагается круглый OLED-дисплей информационно-развлекательной системы, его диаметр составляет 240 мм (9,5 дюйма). Мультимедиа можно управлять с помощью сенсорных кнопок или голосовых команд. В список оснащения входит система Driving Assistant Plus с функциями автопилота второго уровня. На выбор предлагается четыре варианта отделки салона кроссовера начального уровня.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым трёхцилиндровым бензиновым турбомотором (мощность – 170 л.с., максимальный крутящий момент – 280 Нм), который работает в составе мягкогибридной силовой установки в тандеме с «электродовеском», подключающимся при ускорении. В пару предлагается роботизированная коробка с двойным сцеплением. На разгон с места до «сотни» стартовому паркетнику требуется 8,3 секунды, а его максимальная скорость равна 212 км/ч.