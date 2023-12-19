Запущено производство новых зарядных станций для электробусов и электрокаров

«Государственный рязанский приборный завод» (ГРПЗ, входит в «Ростех») начал серийное производство зарядных станций «ФОРА» нового поколения для электромобилей и электробусов в Касимове Рязанской области. Об этом сообщает Фонд развития промышленности (ФРП).

Объем инвестиций в проект превышает 400 млн рублей — 277 из них предоставил ФРП в виде льготного займа. Завод начал выпуск сразу трех моделей зарядных станций. Так, настенный вариант с переменным током сможет пополнять аккумулятор одного автомобиля за 8 часов, а станция с постоянным током позволит заряжать сразу два электромобиля за сравнительно короткий срок — от 30 до 90 минут. Третья модель предназначена для электробусов и электрических грузовиков. Она сможет заряжать аккумулятор крупногабаритной техники за 24 минуты.

Срок службы зарядок составляет до 10 лет, а работать они могут при температуре от -30 до +45 градусов. Станции выполнены в уличном антивандальном исполнении, оснащены системами вентиляции и пожаротушения, а также блокировкой от несанкционированного доступа. Производитель также предусмотрел защиту от перенапряжений, грозы, контроль целостности изоляции и блокировку кабеля при зарядке. Еще одно преимущество — система удаленного мониторинга и управления.