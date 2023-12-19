Водородомобиль Revo Zero Energy родом из США: открыт прием заказов

Крупная трехрядная модель Energy — это разработка молодого стартапа Revo Zero, базирующегося в городе Херндон, штат Вирджиния. Первенец компании совмещает в себе преимущества водородного автомобиля и электрокара, но есть нюанс: пока машину показали только на рендерах. Несмотря на это, Revo Zero уже открыла прием заказов и сбор депозитов с заинтересованных клиентов.

Компания Revo Zero даже не называет примерных сроков появления кроссовера Energy на рынке. Несмотря на это, деньги автопроизводитель уже собирает: для того, чтобы забронировать водородомобиль, нужно внести депозит в размере 500 долларов.

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

Revo Zero Corporation

О Energy известно не так уж и много. У него посадочная формула 2+2+2, сдвижные двери, а в отделке салона используются натуральное дерево и углеволокно. По центру передней панели установлен крупный планшет с портретной ориентацией, есть и длинная цифровая панель приборов. Водородо-электрическую силовую установку в компании называют pFC (plug-in Fuel Cell), а зарядка предусматривает два сценария: можно либо зарядить внедорожник электричеством от внешнего источника, либо выработать его на борту из водорода с помощью электрохимического генератора.

У Energy следующая конфигурация: в районе передней оси установлены два баллона, еще четыре находятся сзади, а электрохимический генератор размещены спереди под капотом. При этом до сих пор неизвестно, сколько именно моторов входят в силовую установку.