Водородомобиль Revo Zero Energy родом из США: открыт прием заказов
Крупная трехрядная модель Energy — это разработка молодого стартапа Revo Zero, базирующегося в городе Херндон, штат Вирджиния. Первенец компании совмещает в себе преимущества водородного автомобиля и электрокара, но есть нюанс: пока машину показали только на рендерах. Несмотря на это, Revo Zero уже открыла прием заказов и сбор депозитов с заинтересованных клиентов.
Компания Revo Zero даже не называет примерных сроков появления кроссовера Energy на рынке. Несмотря на это, деньги автопроизводитель уже собирает: для того, чтобы забронировать водородомобиль, нужно внести депозит в размере 500 долларов.
О Energy известно не так уж и много. У него посадочная формула 2+2+2, сдвижные двери, а в отделке салона используются натуральное дерево и углеволокно. По центру передней панели установлен крупный планшет с портретной ориентацией, есть и длинная цифровая панель приборов. Водородо-электрическую силовую установку в компании называют pFC (plug-in Fuel Cell), а зарядка предусматривает два сценария: можно либо зарядить внедорожник электричеством от внешнего источника, либо выработать его на борту из водорода с помощью электрохимического генератора.
У Energy следующая конфигурация: в районе передней оси установлены два баллона, еще четыре находятся сзади, а электрохимический генератор размещены спереди под капотом. При этом до сих пор неизвестно, сколько именно моторов входят в силовую установку.
Revo Zero пока даже не завершила разработку серийного Energy, а уже анонсировала еще две модели, которые тоже показали только на рендерах. Это родстер Electron с запасом хода 720 километров и компактный кроссовер Ride, который потенциально сможет проезжать на одном заряде батареи до 640 километров.