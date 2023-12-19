Эксперты 32cars нашли новые патенты от Ford

В электрическом пикапе F-150 Lightning механизм открывания аналогичен тому, что используется для капота в бензиновых пикапах F-150. Описанная в патентной заявке версия включает раму и две панели, способные открываться одновременно или по отдельности, что напоминает механизм открывающихся задних дверей внедорожников. Другая заявка рассматривает возможность вращения секции вверх, от земли, обеспечивая дополнительное пространство над головой для погрузки, сообщает издание 32cars.ru.

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Две другие патентные заявки относятся к системе крепления дисплея. В одной из них Ford предлагает подвижный экран, который выезжает во время использования и затем убирается, освобождая пространство для перевозки груза. В другой предлагается закрепить экран на внутренней части крышки багажного отсека, предоставляя владельцам возможность подвешивать экран к открытой крышке во время стоянки и затем убирать его при движении.