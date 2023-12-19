Компания Lamborghini тестирует свою передовую технологию улучшения управляемости

Сейчас итальянский автопроизводитель Lamborghini занимается испытаниями новаторской технологии, которая обещает радикально изменить управляемость автомобилей — активную ступицу колеса. Эта инновация позволит программному обеспечению автомобиля активно и в реальном времени регулировать углы развала и схождения колес во время движения.

По информации Центральной Службы Новостей, технология позволяет регулировать положительный развал до 2,5 градусов и отрицательный до 5,5 градусов, а также схождение до 6,6 градусов в обе стороны. Lamborghini использует 48-вольтовые электродвигатели для управления системой, которые в будущем будут адаптированы для 400-вольтовой архитектуры, применяемой в гибридных и электрических автомобилях. Вращающиеся фланцы в ступицах отвечают за регулировку развала и схождения, а система, разработанная для задних колес, связана с полуосями и ступицами.

Тесты показали, что система способна сократить время круга на гоночных трассах: на 2,5 секунды в Нардо, на 2,2 секунды в Имоле и на 5 секунд на Нордшляйфе Нюрбургринга. Lamborghini утверждает, что технология увеличивает управляемость на 25% в сложных поворотах.

Эта технология все еще разрабатывается, но уже прошла этапы доработки и тестирования. Ожидается, что первое применение новшества появится в моделях Lamborghini через 12-18 месяцев. Возможно, оно будет использовано в будущем преемнике Huracan, выход которого запланирован на конец следующего года, что существенно улучшит управляемость суперкара.