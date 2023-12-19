Появились очередные слухи о серийном производстве Hyundai N Vision 74

Hyundai N Vision 74 выделяется как один из наиболее примечательных концепт-каров последнего времени. Его ретро-стилистика, сбалансированные пропорции и мощная трансмиссия в совокупности формируют впечатляющий образ. Многие автомобильные энтузиасты выразили бы поддержку идеи запуска этого концепта в массовое производство. Несмотря на это, Hyundai продолжает хранить молчание по этому вопросу с момента первого показа модели, который состоялся почти два года назад.

Одно из информационных агентств недавно сообщило, что руководство Hyundai одобрило запуск N Vision 74 в производство. По данным агентства, планируется выпуск ограниченной серии в 100 экземпляров, из которых 70 предназначены для гражданского рынка, а 30 — для участия в известных гонках в Северной Америке и Европе. Авто будет оснащен двойной водородно-электрической трансмиссией мощностью 800 л.с., что на 130 л.с. больше, чем у первоначального концепт-кара. Начало производства запланировано на 2026 год.