Lamborghini отзовет в США почти 8 тыс. Huracan из-за регулируемых фар

Как указано в официальном уведомлении, выпущенные с 30 июля 2014 года по 30 октября 2023 года автомобили Huracan оснащены специальной функцией в мультимедийной системе. Эта функция, известная как «туристический режим», позволяет водителям регулировать фары для езды при левостороннем движении. Однако выявлено, что настройки адаптивной системы освещения могут не соответствовать американским стандартам, уточняет сайт Тарантас Ньюс.

Проблема связана с нарушением Федеральных стандартов безопасности транспортных средств в США, которые запрещают горизонтальную регулировку головной оптики в автомобилях. По словам Lamborghini, причиной недочета стали ошибки в программном обеспечении.