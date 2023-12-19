Модель Dodge Challenger 2009 года от Petty Garage уйдет с молотка

Модель Dodge Challenger 2009 года, которая был тщательно отреставрирована Petty Garage в конце 2010 года, скоро появится на аукционе Mecum Auctions. Ожидается, что продажа автомобиля принесет не менее 160 000 долларов, что эквивалентно примерно 14,5 миллионам рублей по сегодняшнему курсу.

По информации Центральной Службы Новостей, этот автомобиль был создан в честь легендарного гонщика NASCAR Ричарда Петти по заказу президента Automotive Lift Institute. Впервые он был представлен на SEMA Show в 2012 году и с тех пор регулярно появлялся на различных авто-мероприятиях по всей стране, всегда привлекая внимание любителей автомобилей.

Drop Top Customs преобразил этот Challenger, удалив крышу и перекрасив кузов в цвет Petty Blue с аэрографической графикой, посвященной Ричарду Петти. Petty Garage установила специальный капот с большим воздухозаборником, улучшающим охлаждение 7,0-литрового двигателя Hemi. Двигатель был модернизирован Arrington Performance, получив кованые детали, клапанные крышки из углеродного волокна и новую калибровку. С ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач с переключателем Hurst. После модификации мощность двигателя достигает приблизительно 620 л.с.

Кроме того, автомобиль получил множество других улучшений, включая передние и задние койловеры для настройки под различные условия, усовершенствованные тормозные суппорты и диски от Brembo, а также вентиляционные отверстия для охлаждения тормозов в стиле NASCAR. Dodge Challenger оснащен также кастомными дисками Forgeline и шинами Continental DWS Extreme.