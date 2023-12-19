Единичный экземпляр модели Porsche 911 с «плоским носом» выставят на торги

Porsche 911 с плоским носом, появившийся одновременно с хардкорной версией 935, примечателен своими выдвижными фарами, способствующими аэродинамике. Такие модификации Flachbau, характерные для 1980-х и 90-х годов, в итоге получили свое завершение в кузове 993. Один из владельцев пожелал подобную модификацию для своего Porsche 928, и подразделение Porsche Exclusive воплотило это в жизнь. Теперь этот уникальный автомобиль будет предложен на аукционе RM Sotheby’s в Париже.

Переделанная передняя часть придает Porsche 928 необычный облик, напоминая Porsche 944 с его четырехцилиндровым двигателем, хотя остальная часть остается верной стилю 928. Ситуацию можно описать так: если бы на конвейере Porsche вдруг закончились фары 928, и вместо них использовали комплект от 944. У этого автомобиля всегда велся тщательный учет, включая всю информацию о первоначальной покупке, и он регулярно обслуживался специалистами Porsche.

В дополнение к измененным фарам, были установлены расширенные боковые юбки и задние колесные арки более округлой формы в отличие от более квадратных стандартных версий. Этот 928 также оснащен глубокими колесными проставками и более аэродинамическими боковыми зеркалами.

Porsche 928 GT 1989 года является первым годом выпуска этой модели, предлагая что-то более спортивное по сравнению с моделью S4. Он оснащен 5,0-литровым 32-клапанным двигателем V8 мощностью 326 л.с. и 430 Нм крутящего момента, а также механической коробкой передач с короткими передаточными числами и самоблокирующимся дифференциалом.