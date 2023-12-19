Единичный экземпляр модели Porsche 911 с «плоским носом» выставят на торги
Porsche 911 с плоским носом, появившийся одновременно с хардкорной версией 935, примечателен своими выдвижными фарами, способствующими аэродинамике. Такие модификации Flachbau, характерные для 1980-х и 90-х годов, в итоге получили свое завершение в кузове 993. Один из владельцев пожелал подобную модификацию для своего Porsche 928, и подразделение Porsche Exclusive воплотило это в жизнь. Теперь этот уникальный автомобиль будет предложен на аукционе RM Sotheby’s в Париже.
Переделанная передняя часть придает Porsche 928 необычный облик, напоминая Porsche 944 с его четырехцилиндровым двигателем, хотя остальная часть остается верной стилю 928. Ситуацию можно описать так: если бы на конвейере Porsche вдруг закончились фары 928, и вместо них использовали комплект от 944. У этого автомобиля всегда велся тщательный учет, включая всю информацию о первоначальной покупке, и он регулярно обслуживался специалистами Porsche.
В дополнение к измененным фарам, были установлены расширенные боковые юбки и задние колесные арки более округлой формы в отличие от более квадратных стандартных версий. Этот 928 также оснащен глубокими колесными проставками и более аэродинамическими боковыми зеркалами.
Porsche 928 GT 1989 года является первым годом выпуска этой модели, предлагая что-то более спортивное по сравнению с моделью S4. Он оснащен 5,0-литровым 32-клапанным двигателем V8 мощностью 326 л.с. и 430 Нм крутящего момента, а также механической коробкой передач с короткими передаточными числами и самоблокирующимся дифференциалом.
По информации Центральной Службы Новостей, на аукционе RM Sotheby’s ожидают, что автомобиль будет продан за сумму от 195 000 до 305 000 долларов, что эквивалентно примерно от 17,6 млн до 27,6 млн рублей. Для сравнения, самый дорогой 928, проданный через Bring A Trailer, был оценен в 163 928 долларов, около 14,82 млн рублей, а было зафиксировано несколько экземпляров, стоимость которых превышала 100 000 долларов, или примерно 9,1 млн рублей.