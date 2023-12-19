Первый электрокар "Автотора" завирусился в соцсетях

Изображение тестового прототипа электрокара Amber, представленного «Московским Политехом», получило широкое распространение в соцсетях и стало основой для многочисленных мемов, обнаружила «Газета.Ru».

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В частности, автомобиль стал героем мема «Оно боится» с кадром из фильма «Звездный десант». Дизайн прототипа Amber пользователи сравнили с нашумевшей скульптурой «Аленка» из Нововоронежа, а также многократно обыграли надпись «Испытания», размещенную на передней части машины вместо номерного знака.

Среди комментариев, которыми пользователи сопровождают изображение машины, встречаются фразы «твое лицо, когда увидел тарифы на электричество», «неужели в России все так плохо с дизайнерами?» и «у бабули в теплице как-то раз такой же вырос».