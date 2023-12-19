BMW показала черную агрессивную версию X2 M35i

2024 BMW X2 (U10) с момента своего появления в октябре наделал много шума. Конечно, его дизайн довольно спорный - как и у большинства новых BMW - но в целом он смелее по сравнению с предыдущей версией. На новых фотографиях, предоставленных Тимом Кингом (BMW UK), U10 BMW X2 представлен в крутой конфигурации, демонстрируя элегантный полностью черный внешний вид.

Кузов BMW X2 покрыт черным сапфировым металликом, который придает глубокий и блестящий блеск и добавляет элемент изысканности в общий дизайн. Отличительной чертой этой конфигурации является тщательное внимание к деталям - окружность решеток и практически все элементы внешнего дизайна окрашены в темный цвет.

Одна из примечательных деталей, которая придает BMW X2 дополнительную привлекательность, — это подсвечиваемое обрамление решетки Iconic Glow.

При включении зажигания подсветка и яркие дневные ходовые огни подчеркивают присутствие автомобиля, придавая дизайну дополнительную изысканность. Привлекательность BMW X2 добавляют 21" легкосплавные диски Y-spoke 874 M Bicolor - одни из самых больших среди всех доступных для нового BMW X2. Они не только придают автомобилю внушительный вид, но и улучшают общую эстетику.

Колеса, окрашенные в черный цвет с глянцевыми элементами, хорошо сочетаются с затемненными горизонтальными стойками решетки, наружными зеркалами M и характерными четырьмя выхлопными трубами сзади.

Под капотом у BMW X2 M35i - тюнингованный двигатель - турбированный четырехцилиндровый B48, поддерживаемый 48-вольтовой электрической системой, выдает впечатляющую мощность в 312 лошадиных сил и 400 Ньютон-метров крутящего момента.