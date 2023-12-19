Россияне снова полюбили седаны

В России снова становятся популярны седаны, и вот почему. В этом сегменте рынка начали появляться новые модели, которые доступнее кроссоверов — например, Changan Alsvin, Omoda S5 и Chery Arrizo 8 и другие. Большинство из них заняли ниши, опустевшие с уходом корейских и японских иномарок, и постепенно — преимущественно во второй половине 2023 года, — седаны вновь начали набирать популярность, их доля в общем объеме рынка растет. Динамику продаж иномарок в этом сегменте изучили эксперты «Открытие Авто».

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По итогам ноября общая доля легковых автомобилей с трехобъемными кузовами (это не только седаны, но и лифтбеки) превысила 25 процентов. Это на шесть процентных пунктов больше, чем год назад. Сразу три китайских модели оказались в лидерах по объемам продаж в своих классах — это Changan Alsvin, Omoda S5 и Chery Arrizo 8.

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По данным «Открытие Авто», с начала 2023 года количество моделей в сегменте седанов и лифтбеков увеличилось вдвое, сейчас их насчитывается 93. При этом продажи 13 моделей стали исчисляться сотнями штук ежемесячно, а в лидерах среди иномарок оказались три уже упомянутые модели: Changan Alsvin, который с момента начала продажи около четыре месяцев назад разошелся в количестве 3,4 тысячи штук; Omoda S5, которая продается уже седьмой месяц, и за это время общее количество сделок привысило отметку 5,3 тысячи; а также Chery Arrizo 8.

Если же рассматривать не только иномарки, то лидером продаж среди трехобъемников остается Lada Granta, за которой следует Vesta.

«Общая тенденция, несмотря на временное сокращение продаж, очевидна: рынок особенно тепло принимает седаны до 1,5-2 миллионов рублей, даже если этой цены можно достигнуть только с учетом поддержек дистрибьюторов по маркетинговым программам, — отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — Пока, за исключением продукции АвтоВАЗа, в этот диапазон попадают лишь Changan Alsvin, Omoda S5, Jetta VA-3 и Geely Emgrand. Именно они имеют наилучшие шансы вскоре перейти к дальнейшему росту продаж».