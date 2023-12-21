Большая часть денег, потраченных россиянами на машины, пришлась на «китайцев»

В ноябре 2023 года жители РФ купили новых автомобилей почти на 330 миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на «Открытие авто» и «Автостат». Эта сумма в 2,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года, но чуть меньше, чем в октябре 2023-го. Больше половины средств — 65 процентов — ушло на продукцию китайских компаний, что стало новым рекордом.

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В октябре 2023 года россияне потратили на новые автомобили 339,7 миллиарда рублей, что на три процента больше, чем в ноябре. Однако в ноябре 2022-го было потрачено в 2,7 раза меньше — 121,5 миллиарда. В целом же все купленные с января новые машины обошлись россиянам в 2,75 триллиона рублей.

За месяц было куплено китайских автомобилей на общую сумму 212,5 миллиарда рублей. Это рекордные 65 процентов финансовой емкости рынка: в октябре доля потраченных на «китайцев» денег составляла 61,7 процента.

Китайские марки заметно опережают остальные, в том числе российские. За отечественные машины россияне выложили 45,5 миллиарда рублей, за европейские — 33,9 миллиарда. Еще 20 миллиардов ушло на продукцию японского автопрома, 12,6 миллиарда — на «корейцев», и 4,8 миллиарда — на «американцев».

По объему реализации бренды из КНР тоже лидируют. За ноябрь они продали 63,4 тысячи машин, а российские — только 36,1 тысячи. Результаты производителей из других стран не превышают 3,5 тысячи штук.