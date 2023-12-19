Mercedes-Benz построил Unimog с водородным ДВС

Проект Mercedes-Benz Special Trucks дошел на стадии ходового прототипа, причем по характеристикам новый ДВС не отличается от дизеля. Отдача составляет 290 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Газообразный водород общей массой 14 килограммов хранится в двух назависимо работающих баллонах. По словам разработчиков, следующие полгода они потратят на тонкую настройку силовой установки и попытаются сделать так, чтобы Unimog мог ездить на одной заправке целый день.

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Темой водородных ДВС также интересуется Porsche, пока в теории. И концерн Mercedes-Benz AG. Как оказалось, в недрах подразделения Mercedes-Benz Special Trucks уже два года кипит работа над таким агрегатом. В проекте участвую 18 компаний, причем у немцев даже есть ходовой прототип «Унимога» с водородным двигателем. Он построен на растянутом шасси Unimog U 430 и оснащен двумя независимыми баллонами, в которых под давлением 700 бар хранятся 14 килограммов газа.