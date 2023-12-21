В Волгограде рабочие устранили коммунальную аварию на рельсовом полотне

Инцидент произошел утром 21 декабря.

Как сообщает мэрия Волгограда, утром в четверг рабочие при осмотре рельсового полотна по ул. Шефской, 40 обнаружили размытие грунта у трамвайной линии.

Причиной размытия могла стать течь линии водоотведения диаметром 500 мм, проложенной к трем МКД по ул. Песчанокопской. Участок не обслуживался надлежащим образом, так как застройщик после прокладки сетей не передал их на баланс профильных служб.

Бригады коммунальных служб были направлены на место для ликвидации последствий.