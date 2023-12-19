Самым популярным премиальным кроссовером в России оказался китайский электрокар

По крайней мере, так утверждают в самом Voyah, ссылаясь на данные «Автостат Радар» — эта статистика учитывает все автомобили до года, впервые вставшие на учет в России за 11 месяцев 2023 года. Free оказался самым востребованным в классе E/F-SUV, в том числе опередил «одноклассников» c ДВС, отмечают в пресс-службе марки. Всего за отчетный период россияне купили почти 2287 экземпляров Free, что составляет 11 процентов от общих продаж в указанном сегменте.

© Мотор.ру

Voyah Free представлен в России в двух модификациях: гибридной (включая версию Long Range), у которой ДВС напрямую не связан с колесами, но выступает в роли генератора энергии, и чисто электрической. По состоянию на середину декабря цены на гибридный Free EVR начинаются от 5,38 миллиона рублей, Free EVR Long Range стоит от 5,69 миллиона рублей, а полностью электрический Free EV — 5,59 миллиона рублей. Такие цены указаны на сайте марки в разделе «Автомобили в наличии».

Voyah

Voyah

В ноябре дилеры Voyah реализовали 310 экземпляров Free, как гибридных, так и электрических. Этот результат почти на четверть превышает показатель октября. Free также занял первое место по объемам продаж среди всех гибридных автомобилей: за 11 месяцев был продан 1721 бензоэлектрический кроссовер Voyah, что составляет 26 процентов от общих продаж подряжаемых гибридов в стране.