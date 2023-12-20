В СКФО планируют расширить пять международных пунктов пропуска

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Реконструкцию пяти международных пунктов пропуска планируют завершить к 2027 году в Дагестане и Северной Осетии. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров во время пресс-конференции в ТАСС в Москве.

"До конца текущего года завершится реконструкция автомобильного пункта пропуска "Яраг - Казмаляр" на российско-азербайджанской границе. После реконструкции проектная пропускная способность автотранспортных средств составит 1,4 тыс. в сутки. К 2027 году предусмотрено завершение реконструкции еще пяти пунктов пропуска", - отметил Назаров. В их числе - автомобильные пункты пропуска "Тагиркент - Казмаляр", "Ново - Филя", "Нижний Зарамаг", железнодорожный переход "Дербент" и морской пункт пропуска "Махачкала".

По его словам, также в этом году завершена реконструкция пограничного перехода "Верхний Ларс", что позволило увеличить пропускную способность более чем в три раза. "Кроме того, в целях развития транспортного коридора Север - Юг приняты решения по строительству объезда таких городов, как Дербент, Махачкала, Хасавюрт", - добавил замглавы Минэкономразвития.

Назаров также рассказал о работе по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов Махачкалы и Грозного для увеличения пропускной способности, а также о решении построить новую воздушную гавань в Карачаево-Черкесской Республике. "Мы на сегодняшний день фактически отработали финансовую модель и схему реализации аэропорта в Карачаево-Черкесии, который серьезно расширит возможности и сократит логистику по доставке в два крупных курорта - "Архыз" и "Домбай", - добавил он.