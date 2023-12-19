Китайские машины заполонили авторынок России

Уходящий год ознаменовался для российского авторынка массовым наплывом китайских машин, а других иномарок официально больше не поставляется. Таким образом производители из КНР стремились занять освободившиеся ниши после ухода западных брендов из нашей страны, однако теперь им грозит жесткая конкуренция между собой.

Китайское нашествие

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Российский рынок продолжают оккупировать автопроизводители из Китая. Однако в желании побольше заработать они практически не привозят к нам бюджетные модели на смену покинувшим Россию Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Почти все их новинки - это во многом похожие друг на друга (если не внешне, то по техническим характеристикам точно) кроссоверы под 3 млн рублей и выше, которые многим россиянам просто не по карману. Другая тенденция - это гибриды и электромобили, очень популярные в последнее время в Китае. Поэтому такие машины также активно выходят на наш рынок, хотя инфраструктуры для них явно недостаточно, по крайней мере - за пределами мегаполисов.

Как подсчитали эксперты агентства "Автостат", в этом году на рынок России официально вышли 19 новых китайских марок - BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, Tank, Jaecoo, Ora, Wey, Aito, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell. Это те, кто провел официальные презентации, объявив о намерении продавать легковые автомобили в России, открыли продажи в автосалонах (собственных или партнерских), приступили к формированию дилерских сетей и сервисных центров. При этом для Haima это уже не первое пришествие в Россию.

С учетом китайских брендов, которые были официально представлены в нашей стране до 2023 года (такие как Haval, Chery, Geely и прочие; суммарно - 16), то общее число марок из КНР, присутствующих в России, достигает 35-ти. Если же добавить сюда еще те китайские марки, автомобили которых продаются неофициально (Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других; всего - более 20-ти), получится уже порядка 60 брендов, представляющих китайский автопром.

Что касается моделей, то только официально работающие китайские бренды в 2023 году предложили россиянам почти 100 новинок. А с учетом поставляемых при помощи параллельного импорта - число китайских моделей, предложенных рынку, составило уже не одну сотню, констатируют в "Автостате".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГК "Автодом", в 2024 году на рынок выйдут еще от 30 до 45 новых моделей китайских брендов, и им придется соответствовать высокой планке, которую задали бестселлеры рынка уходящего года.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Рената Тюктеева, следующий год будет богат на новинки, при этом вырастет доля электромобилей с гибридами. Уже вышли на рынок новые инновационные бренды с акцентом на электричество - это Rising, Wey, Ora. Из новинок 2024 года можно отметить: у бренда Geely - новый Atlas, у Omoda - электрокроссовер C5 EV, внедорожник Jaecoo J8, у Chery - новый Tiggo 9.

"Всем понятно, что китайские бренды продолжат и далее расширять свое присутствие на рынке, активно замещая ушедшие европейские, японские и корейские автомобили. Росту спроса на них способствуют такие факторы, как рост дилерской сети, выход большого количества новинок и обновленных актуальных версий, гарантия, поддержки от самих импортеров и дилеров, высокая доступность запчастей", - комментирует Ренат Тюктеев.

Раскинули сети

Действительно, на сегодняшний день китайским маркам принадлежит уже более половины всех дилерских центров в нашей стране - 56,3%. Учитывая, что год назад их доля составляла 26,4%, то получается, что за год она увеличилась более чем вдвое, отмечают в "Автостате". Самую широкую сеть в нашей стране имеет Chery (205 автосалонов) - больше дилеров только у АвтоВАЗа. Далее по количеству автосалонов в китайском сегменте следуют Geely (171 шт.), Omoda (154 шт.), Changan (153 шт.), Jaecoo (150 шт.), FAW (144 шт.) и Haval (135 шт.).

Что касается объемов продаж, лидерство среди китайских брендов по итогам 11 месяцев 2023 года сохраняет марка Chery с показателем 105,6 тыс. автомобилей (рост в 3,4 раза), сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. На втором месте идет Haval, реализовавший 96,4 тыс. своих кроссоверов и внедорожников (рост в 3,2 раза). Третий результат показала Geely - 79,9 тыс. проданных машин (рост в 3,6 раза). Автомобили Changan разошлись в количестве 40 тыс. экземпляров против 2,2 тыс. штук годом ранее. Замыкает пятерку лидеров Omoda, чьи дилеры реализовали 38,5 тыс. машин.

Показательно, что доля китайских марок в общем объеме продаж новых автомобилей в уходящем году достигла новых высот. Если до февраля 2022-го она, согласно оценкам "Автостата", не превышала 10%, а к концу прошлого года увеличилась до 37%, то в 2023 году впервые превысила 50-процентную отметку и в некоторые месяцы составляла рекордные 56%.

По прогнозам пресс-службы ГК "АвтоСпецЦентр", в 2024 году доля китайских автомобилей на российском рынке может составить 80%. Производители из КНР планируют реализовать в нашей стране более 1,2 млн машин в следующем году. Потенциал для роста продаж действительно есть: наряду с ведущими китайскими марками на российский рынок планируют зайти новые бренды. Лидером по продажам станет Chery - 200 тыс. автомобилей, а Haval и Geely преодолеют отметку в 100 тыс. проданных машин.

"Стоит отметить, что следующий год будет знаковым для ряда новых автопроизводителей из Китая. Возможно, мы будем свидетелями ухода с рынка тех марок, которые выбрали для себя краткосрочную экспансию наводнить рынок машинами без существенных вложений в собственный имидж. Отказы от некоторых франшиз уже намечаются в дилерском сообществе, в этой связи рынок продолжит свою стадию формирования", - говорит Ренат Тюктеев.