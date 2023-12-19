Раскрыты габариты и динамика нового кроссовера Wey 05

Старт продаж Wey Coffee 01 даже погруженные в тематику китайского автопрома СМИ поначалу приняли за параллельный импорт, ведь официальный старт бренда Wey в РФ назначен на начало 2024 года, а первая модель должна носить имя Wey 05. Но в Haval, куда входят бренды Tank и Wey, решили подогреть интерес к новинке, запустив в продажу предыдущую версию модели.

«Старт продаж Wey 05 в России произойдет согласно плану, в первом квартале 2024 года, автомобили будут представлены в официальной дилерской сети Tank. Автомобили Coffee 01, которые сейчас реализуются в дилерской сети, носят предыдущее название модели и имеют ряд технических отличий, например, отсутствуют некоторые зимние опции, стоимость также может отличаться», – сообщила пресс-служба представительства Haval.

Габариты у нынешнего Wey Coffee 01 и перспективного Wey 05 одинаковые – с длиной 4870 мм и колесной базой 2910 мм машина попадает в один класс с VW Tuareg (только вот клиренс вовсе не ваговский – 180 мм против 220). Сейчас российские дилеры предлагают Coffee 01 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Турбомотор 2.0 (150 л.с.) и электромоторы вкупе развивают недюжинные 476 л.с. и 847 Нм, которые 9-ступенчатый преселективный робот реализует через подключаемый полный привод.

Разгон до 100 км/ч занимает ровно 5 секунд, максималка ограничена на 235 км/ч. Батареи емкостью 39,67 кВт ч хватает на 150 км движения на электротяге, а с заправленным 55-литровым баком запас хода составляет 838 км по циклу WLTC. Кстати, машина потребляет АИ-92.