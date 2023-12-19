На страховке электрокаров можно сэкономить благодаря системе «Старт-Стоп»

IT-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования электромобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса каско по системе «Старт-Стоп».

Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных участках, где проходит поездка.

Когда колеса крутятся, водитель платит по тарифу «Движение», когда автомобиль стоит на месте, то по тарифу «Стоянка».

Например, если водитель электромобиля ездит на машине около трех часов в день, то полис каско будет дешевле на 50% по сравнению с годовым стандартным.

Первыми данное решение опробуют владельцы электромобилей Атом – соответствующее соглашение уже подписано. В перспективе этот тарифный план будет расширен и на водителей электромобилей других марок, что открывает новые горизонты в автостраховании и электромобильности.