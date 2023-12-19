Китайский бренд BYD обещает послепродажное обслуживание своих автомобилей в РФ

Китайский производитель BYD, опережающий по выпуску электромобилей американскую Tesla, готовит для российского рынка сразу пять моделей, две из которых будут выполнены не только в гибридном, но и в полностью электрическом варианте.

Примечательно, что автомобили будут завозить прямиком с завода, но ни о каком официальном представительстве китайского бренда в нашей стране не идет речи, тем более в условиях санкций. Отмечается, что концерн предоставит необходимое диагностическое оборудование и техническую документацию, поэтому в части послепродажного обслуживания не должно возникнуть проблем.

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«Очевидно, что в BYD пристально следят за новостями из России о тенденциях развития электротранспорта и темпах строительства заправочных станций в различных регионах. Судя по всему, они внушили оптимизм в руководство BYD, которое не захотело оказаться в аутсайдерах и решило застолбить место на перспективном рынке нашей страны», — констатирует промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Гибридный седан BYD Qin Plus DM-i образца 2021 года станет самым бюджетным из представленных моделей — его цена от 3,355 млн рублей. Подороже, но ненамного будет электрический кроссовер BYD Yuan Plus, на рынках других стран он продается под названием Atto 3 — его цена стартует от 3,55 млн рублей. Цена кроссовера BYD Song Pro DM-i после обновления варьируется от 3,625 млн до 3,77 млн рублей.

Седан BYD Han позиционируется как флагманский, он доступен в двух версиях: гибридной DM-p (порядка 7 млн рублей) и электрической EV (от 6,277 млн до 6,5 млн рублей). Самой дорогой моделью BYD станет кроссовер Tang, он производится с 2018 года и представлен в гибридном (от 7 млн до 7,39 млн рублей) и электрическом исполнении (6,99 млн рублей).