Паром "Генерал Черняховский" запустили на линии с Калининградом в беспилотном режиме

Первое в России морское судно совершит полностью беспилотный рейс. Экопаром "Генерал Черняховский", обслуживающий морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом, вышел на линию Усть-Луга — Калининград, сообщает ТАСС. В формате видеоконференции в торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Андрей Белоусов и заместитель министра транспорта Александр Пошивай. "Сегодня мы запускаем в первый автономный рейс морской паром "Генерал Черняховский", — сказал в зоде церемонии вице-премьер. По его словам, "это не тестовый запуск", а начало "полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы". Экопаром "Генерал Черняховский" работает на стратегически важной линии между морскими портами Усть-Луга и Калининград. Судно является уникальным, поскольку это первый в России морской с автономным управлением. Оно оборудовано системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group. В октябре стало известно об изменении финансирования в сфере российского судостроительства. Речь идет об уменьшении денежных вложений в строительство атомных ледоколов почти на 10 млрд рублей за три года. Как сообщается, сокращение финансирования связано с резким ростом стоимости проектов. По информации издания, серийные ледоколы могут подорожать в два раза.