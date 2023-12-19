Мантуров: на заводе Hyundai перезапустят производство автомобилей

Потенциальный собственник завода Hyundai в Санкт-Петербурге начал прорабатывать вместе с индустриальными партнерами возможность как можно скорее перезапустить выпуск автомобилей.

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Ранее совет директоров Hyundai Motor согласовал план продажи завода в России компании "Арт-Финанс" за символическую сумму в 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа в течение 2 лет.