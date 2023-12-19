Мантуров: На заводе Hyundai перезапустят производство автомобилей
Потенциальный собственник завода Hyundai в Санкт-Петербурге начал прорабатывать вместе с индустриальными партнерами возможность как можно скорее перезапустить выпуск автомобилей.
Об этом сказал вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров агентству РИА Новости.
Ранее совет директоров Hyundai Motor согласовал план продажи завода в России компании "Арт-Финанс" за символическую сумму в 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа в течение 2 лет.
Также газета "Чосон ильбо" сообщила, что доля южнокорейской компании Kia на Санкт-Петербургском заводе Hyundai Motor тоже будет продана.