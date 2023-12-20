Состоялась мировая премьера 777 hypercar: одноместного монстра за 7 млн евро

Баснословно дорогой итальянский суперкар оказался чуть мощнее, чем было объявлено на стадии анонса. Тираж 777 hypercar составит всего семь экземпляров.

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Компания 777 Motors — это детище итальянского предпринимателя, автомобильного коллекционера и бывшего гонщика Андреа Леви. Свою первую и пока единственную модель 777 Motors анонсировала в ноябре прошлого года, публичный показ прототипа состоялся минувшим летом в штаб-квартире компании, расположенной прямо на легендарном итальянском автодроме Монца, а на прошлой неделе прошла мировая премьера на хай-тек автодроме Яс Марина в Абу-Даби (столица ОАЭ), где, вероятно, наблюдается наивысшая концентрация потенциальных клиентов 777 Motors.

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Клиентов, впрочем, первое время будет немного, так как запланированный тираж 777 hypercar — всего семь экземпляров, их отгрузка намечена на 2025 год, а до того заказчики будут упражняться на тренажёрах и готовиться к управлению бескомпромиссным трековым автомобилем. 777 hypercar сделан по мотивам болидов класса LMP1, но не скован соревновательным регламентом, благодаря чему его характеристики и скорость доведены до предела. 777 Motors утверждает, что её машина проходит трассу Монца за 1 мин 33 с, что быстрее всех известных аналогов, в том числе гибридного Ferrari 499P в гоночной конфигурации, его лучшее время в Монце — 1 мин 35,375 с.

В основе 777 hypercar лежит одобренный FIA углепластиковый монокок Dallara, эта же итальянская компания будет поставлять основные компоненты шасси. 4,5-литровый атмосферный V8, работающий на синтетическом топливе, поставляет британская компания Gibson Technology: его максимальная мощность — 800 л.с. при 9000 об/мин (в прошлом году заявлялась мощностью в 730 л.с.).

Снаряженная масса автомобиля — всего 900 кг. Аэродинамическое оперение способно генерировать 2100 кг прижимной нагрузки на максимальной скорости, которая составляет 370 км/ч. Боковые перегрузки могут достигать 4g.

Кокпит 777 hypercar щедро усеян мониторами, что нетипично для машин такого жанра, но обстановка в любом случае спартанская, никакого лишнего декора и лишних удобств нет, всё предельно функционально.