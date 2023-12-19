В автомобили популярного бренда вернули физические кнопки

Немецкий автоконцерн Volkswagen заменил сенсорные кнопки на физические из-за недовольства водителей. Об этом сообщает издание Autocar.

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Авторы медиа отметили, что обновленная версия электрического автомобиля ID.2All получила физические кнопки в салоне вместо элементов управления с емкостным экраном. В корпорации объяснили, что на это решение повлияли автолюбители — сенсорные кнопки оказались не популярны среди водителей.

Инженеры заменили не все сенсорные кнопки: так, в салоне автомобиля остался сенсорный дисплей. Однако все критически важные элементы — управление светом, подогревом, кондиционером — получили физические переключатели. По словам дизайнера интерьеров Volkswagen Дариуса Ватолы, подобному дизайн-коду будут соответствовать все новые машины бренда.

Журналисты медиа также сослались на генерального директора корпорации Томаса Шефера. В июне глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки разочаровывающими и заявил, что они «нанесли большой вред» бренду.