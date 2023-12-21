На Большой Черкизовской убрали от снега дворовую территорию

21.12.2023. Во дворе дома 9А на Большой Черкизовской улице провели уборку на пешеходных дорожках. Об этом сообщили в ГБУ «Жилищник района Преображенское». Ранее на снег и гололед во дворе обратили внимание жильцы. В ГБУ «Жилищник района Преображенское» отчитались о том, что по указанному адресу провели работы по уборке территории от снега и наледи. Напоминаем, о возникших проблемах и нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства можно обращаться в ГБУ «Жилищник района Преображенское» на Знаменской, д. 23. Телефон: 8 (499) 161-53-97.