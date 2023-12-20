BMW переходит от фейслифтинга к техлифтингу

На маркетинговом языке BMW, фейслифтинг это то же, что и импульс жизненного цикла (LCI). Раньше процедура LCI включала изменение стиля и доработку двигателя, но в последние годы ситуация изменилась.

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По мере того, как автомобили переходят от одного поколения iDrive к другому, крупные обновления происходят в середине жизненного цикла продукта. Это знак грядущих перемен, в направлении технологий. В беседе с Wards Auto руководитель отдела исследований и разработок Фрэнк Вебер заявил, что эпоха фейслифтинга прошла, так как постоянное совершенствование технологий стало более важным.

Внедрение обновлений по воздуху позволяет BMW модернизировать автомобиль даже после его сборки, не дожидаясь LCI. Фрэнк Вебер: "Фейслифтинга больше не будет, - мы перешли на новый уровень. На самом деле, это технологический подъем. Цифровая связь и электрическая мобильность открывают совершенно новые возможности для развития моделей в будущем. Обновления по воздуху будут выходить регулярно. Наша задача – обеспечить их доставку пользователям".