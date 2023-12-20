Рост ВРП ожидается на уровне 102,3% по итогам 2023 года в Новосибирской области

В Новосибирской области по итогам 2023 года рост валового регионального продукта ожидается на уровне 102,3%. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 104,4%. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

«По итогам 2023 года мы ожидаем рост валового регионального продукта на 102,3%, индекс промышленного производства ожидается на уровне 104,4%», — заявил глава региона.

Травников подчеркнул, что производство на обрабатывающих производствах Новосибирской области идет опережающими темпами.

«Это не только результат загрузки наших оборонно-промышленных предприятий, но и развитие задач оборонного сектора, в основном связанного с выполнением задач по импортозамещению», — сказал губернатор.

Кроме того, по словам главы региона, в Новосибирской области почти с нуля была создана отрасль по производству оборудования для нефтегазовой добычи.