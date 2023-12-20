УАЗ анонсировал премьеру обновленного "Патриота"

"Работа кипит, готовим и проводим испытания интересного обновления, которое затронет как дизайн, так и техническую сесть, и обязательно поделимся новостями!", - ответили представители УАЗа на вопрос участника группы в "ВК" относительно новых моделей и обновления старых.

О рестайлинге "Патриота" УАЗ сообщил в августе нынешнего года, а уже в сентябре был дан старт проекту. Тогда же стало известно, что речь идёт не только о смене внешности, с которой внедорожник продаётся с 2016 года, но и о комплексной модернизации.