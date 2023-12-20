УАЗ анонсировал премьеру обновленного "Патриота"
По сообщению Ульяновского автозавода, работа по обновлению модельного ряда "кипит".
"Работа кипит, готовим и проводим испытания интересного обновления, которое затронет как дизайн, так и техническую сесть, и обязательно поделимся новостями!", - ответили представители УАЗа на вопрос участника группы в "ВК" относительно новых моделей и обновления старых.
В пресс-службе УАЗа редакции "Российской газеты" подтвердили, что речь идёт о модернизации "Патриота", который вместе с обновлённым внешним видом получит новый силовой агрегат.
О рестайлинге "Патриота" УАЗ сообщил в августе нынешнего года, а уже в сентябре был дан старт проекту. Тогда же стало известно, что речь идёт не только о смене внешности, с которой внедорожник продаётся с 2016 года, но и о комплексной модернизации.
В рамках обновления УАЗ "Патриот" получит новый двигатель: двухлитровый дизель с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров. Аналогичным мотором оснащается Sollers Argo, на котором отдача агрегата составляет 130 л.с. и 285 Нм. В паре с дизелем работает 6-ступенчатая МКПП.